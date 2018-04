Everton vence e se mantém em terceiro A equipe do Everton venceu o Portsmouth por 1 a 0 neste domingo, e se manteve na terceira posição no campeonato inglês - com 16 pontos ganhos, um a menos que o Chelsea (2º colocado) e a três do líder Arsenal. O único gol da partida - a única da sétima rodada disputada hoje - foi marcado por meio-campista Tim Cahill a 10 minutos do final. A rodada será completada nesta segunda-feira com mais um jogo: Charlton (12º colocado) enfrenta o Blackburn (16º). Os outros jogos foram disputados no sábado. Veja todos os resultados: Sábado: Middlesbrough 0 x 1 Chelsea Aston Villa 1 x 1 Crystal Palace Fulham 1 x 0 Southampton Liverpool 3 x 0 Norwich Manchester City 0 x 1 Arsenal Newcastle 3 x 1 West Bromwich Tottenham -0 x 1 Manchester United Bolton 1 x 1 Birmingham Domingo: Portsmouth 0 x 1 Everton