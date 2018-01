Everton vence e sonha com vaga para Liga dos Campeões O Everton derrotou, em casa, neste domingo, o Charlton por 2 a 1 em jogo válido pela 34.ª rodada do Campeonato Inglês com um gol de James McFadden nos acréscimos e alcançou a quinta posição da competição, o que lhe permite sonhar com uma classificação para a Liga dos Campeões. O confronto foi decidido apenas nos dez minutos finais da partida. Joleon Lescott abriu o marcador para os anfitriões aos 35 minutos do segundo tempo. Nove minutos depois, Darren Bent empatou para os visitantes, mas McFadden garantiu a vitória de seu time nos acréscimos. O Everton agora está a cinco pontos do Arsenal, que derrotou o Bolton, e está na quarta posição, última que dá acesso à Liga dos Campeões da próxima temporada. O Charlton está com 33 pontos, na 18.ª colocação. Na outra partida deste domingo, Wigan Athletic empatou com o Tottenham, em casa, por 3 a 3.Heskey, Baines e Kilbane marcaram para os donos da casa, que estão em 15.º, com 35 pontos, enquanto Berbatov e Robbie Keane (duas vezes) fizeram para os visitantes, que somam 48 pontos, na oitava posição.