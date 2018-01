Everton vence em casa e entra na luta por vaga na Liga O Everton goleou em casa o Fulham por 4 a 1, nesta sexta-feira, na abertura da 32.ª rodada do Campeonato Inglês, e entrou de vez na briga por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. Agora na quinta colocação, com 50 pontos, o time de Liverpool está cinco pontos atrás do Arsenal, que está uma posição acima e na zona de classificação para o maior torneio de clubes europeu. O jogo, no início, não foi tão fácil como o placar sugere. O Fulham abriu o placar, aos 22 minutos, com Carlos Bocanegra. A reação do Everton começou dois minutos depois com o gol de empate de Lee Carsley. A virada aconteceu com Alan Stubbs, aos 34, e o terceiro gol saiu com James Vaughan, aos 44. Na segunda etapa, Victor Anichebe decretou a goleada aos 35 minutos. No outro jogo desta sexta, Manchester City e Charlton empataram sem gols, em Manchester. O resultado foi melhor para o time visitante, que conseguiu deixar a zona de rebaixamento. Com 31 pontos, o Charlton mandou o Sheffield United para as últimas colocações.