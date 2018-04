Everton vence o Chelsea pela Copa da Inglaterra

Neville conseguiu deslocar o goleiro do Chelsea Petr Cech para marcar. Pelo time londrino, uma cobrança ruim de Ashley Cole foi o ponto mais alto de uma partida de recuperação do Everton. Com o resultado, o Everton acabou com os sonhos do Chelsea de se tornar o primeiro clube a vencer por três vezes consecutivas a Copa da Inglaterra em 125 anos.

Em outras partidas, os times da primeira divisão Birmingham City e Stoke City venceram com facilidade as partidas por 3 x 0 contra os times da segunda divisão, respectivamente Sheffield Wednesday e Brighton.

Birmingham, que está também na final da Copa da Liga Inglesa contra o Arsenal marcada para o final deste mês, chegou às quartas-de-final com gols de Jean Beausejour, Obafemi Martins e David Murphy, já o Stoke venceu o Brighton com gols de John Carew, Jon Walters e Ryan Shawcross.

Em partida ainda neste sábado, acontece o confronto entre o Manchester United, líder da primeira divisão do Campeonato Inglês, e o pequeno time Crawley Town no Old Trafford.

Neville, do Everton, disse à rádio BBC: "Eu sabia que ia marcar, sabia que a bola ia entrar - e isso é metade do problema. Nós treinamos pênaltis durante toda a semana. O Petr Cech fica muito grande nessa hora, ainda bem que ele pulou para o lado errado."

Depois de 90 minutos de uma partida sem gol, o Chelsea abriu o placar na prorrogação com Frank Lampard. Leighton Baines, de falta, empatou de falta e levou o jogo para os pênaltis.