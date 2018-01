Everton volta a fazer parte dos planos do Palmeiras O atacante Everton, do Bragantino, voltou a se aproximar de um acordo com o Palmeiras. O clube de Bragança queria negociá-lo com o Corinthians e já tinha até acertado as bases do acordo, mas o atleta teria preferência por acertar com o time do técnico Caio Júnior. O futuro do jogador deve ser decidido nesta quinta-feira. Se Everton ficou mais perto de chegar ao Palestra Itália, a contratação de Alecsandro, do Sporting, não deve ocorrer. O clube Sporting tem prioridade para adquirir o jogador, que está vinculado ao Cruzeiro, e frustrou os planos da diretoria do Palmeiras, que já havia chegado a um acordo com o clube mineiro para contar com Alecsandro no Campeonato Brasileiro. Dênis Marques, do Atlético Paranaense, é o outro atacante nos planos do Palmeiras, que tenta reduzir o valor da pesada multa rescisória - o clube do Paraná pediu R$ 8 milhões para liberar o jogador.