Everton volta a sentir lesão na coxa e vira dúvida no Flamengo

O meia Everton voltou a sentir uma contusão na coxa esquerda durante o jogo com o Bangu na quarta-feira e virou preocupação para o decorrer do Campeonato Carioca. O jogador desfalcou o Flamengo por um mês, neste início de temporada, por causa de uma lesão na mesma coxa.

O meia vai ser submetido a exames pelos médicos do clube, que irão definir se ele terá condições de jogar no sábado contra o Bonsucesso. Everton entrou no decorrer da vitória por 2 a 1 sobre o Bangu justamente porque o técnico Vanderlei Luxemburgo considerou que ele ainda não tinha condições físicas de atuar durante uma partida completa.

O elenco rubro-negro se reapresentou no CT do Ninho do Urubu nesta quinta-feira. Os atletas que iniciaram o jogo contra o Bangu só fizeram um trabalho na academia, enquanto os demais participaram de uma atividade tática sob o comando de Luxemburgo.