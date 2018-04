Evian elimina PSG da Copa da França nos pênaltis

Sem contar com Lucas, poupado, o PSG viu duas de suas principais estrelas decepcionarem nos pênaltis. Ibrahimovic foi parado pelo goleiro Laquait e Thiago Silva acertou o travessão, enquanto todos os jogadores do Evian marcaram e selaram o placar de 4 a 1. Thiago Silva já havia decretado a eliminação do time parisiense na Copa da Liga Francesa, ao também perder pênalti diante do Saint-Étienne.

Com a vaga, o Evian conquistou o direito de brigar por sua primeira classificação para a grande decisão da Copa da França, em 96 anos de competição. As semifinais ainda terão Bordeaux, Troyes e Lorient.

Nesta quarta, o Paris Saint-Germain começou em cima e chegou ao primeiro gol logo aos oito minutos. Jallet foi à linha de fundo pela direita e cruzou para o meio, Pastore dominou e encheu o pé. A bola foi em cima do goleiro, que ainda desviou, mas ela tocou no travessão e entrou.

Ao invés de manter a pressão, o PSG diminuiu o ritmo, o que fez com que o Evian chegasse ao empate ainda no primeiro tempo, com Khalifa, aos 43 minutos. O jogo seguiu empatado no segundo tempo e foi para a prorrogação, na qual o PSG até criou as melhores oportunidades, mas não conseguiu marcar. Na decisão por pênaltis, os donos da casa garantiram a classificação.

BORDEAUX VENCE - Ainda nesta quarta-feira, o Bordeaux venceu o Lens fora de casa, por 3 a 2, graças a Diabeté, autor de dois gols, e também avançou para as semifinais. Sertic fez o outro gol dos visitantes, enquanto Carrasso e Bergdich marcaram para os donos da casa.