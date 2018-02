Evo Morales diz que no futebol não deve prevalecer o lucro

O presidente boliviano Evo Morales disse neste domingo que a Fifa deveria mudar o modelo da Copa do Mundo, e de outros torneios organizados pela entidade, de modo a deixá-los "menos orientado para o lucro e para a descriminação." A declaração de Morales vem um dia depois de a Fifa ter anunciado que irá ser mais rigorosa para jogos em estádios construídos em altitude acima de 2.750 metros do nível do mar - os jogadores deverão passar por um período de adaptação antes destas partidas. Além de tomar essa atitude com os torneios por ela organizados, a Fifa também orientou a outras entidades, como a Conmebol - organizadora da Copa América e da Taça Libertadores, por exemplo, a tomar a mesma providencia. A medida afeta diretamente as cidades bolivianas de La Paz, Oruro e Potosí, que estão entre 3.600 e 3.800 metros de altitude e cujas equipes estão classificadas para a próxima Taça Libertadores. La Paz, inclusive, é a 'casa' da seleção da Bolívia nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2010. "Com muito respeito aos senhores que dirigem a Fifa, acho que eles deveriam se preocupar em mudar o modelo de como é disputada a Copa do Mundo, a fim de tornar o modelo mais democrático e com menor finalidade lucrativa", disse Morales.