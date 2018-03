Evo Morales participará de partida de futebol no Peru

O presidente boliviano Evo Morales irá participar nesta quinta-feira, 15, de uma partida de futebol em Lima, segundo informou o embaixador boliviano no Peru, Franz Solano. O embaixador afirmou que Morales - jogador de um time da série B do Campeonato Boliviano - irá entrar em campo em Lima com uma equipe organizada pelos participantes da Cúpula dos Povos para enfrentar os ex-integrantes da seleção peruana que participou da Copa do Mundo de 1970, no México. O presidente boliviano é esperado nesta quarta-feira tanto na 5ª Cúpula de Chefes de Estado da União Européia, América Latina e Caribe, quanto na Cúpula dos Povos, realizada paralelamente por organizações não governamentais e movimentos de base.