Evo pedirá ajuda a Pelé e Maradona para jogos na altitude

O presidente da Bolívia, Evo Morales, pedirá ajuda aos ex-jogadores de futebol Pelé e Diego Maradona para a nova campanha que iniciará em defesa dos estádios situados em grandes altitudes, vetados pela Fifa. O porta-voz do governante, Alex Contreras, disse nesta sexta-feira à rádio estatal Patria Nueva que nos próximos dois meses Evo planeja visitar e se reunir com os dois astros do futebol e com outras personalidades do esporte para pedir apoio à causa. Segundo Contreras, Maradona será inclusive convidado para jogar uma partida de futebol em La Paz, cidade situada 3.600 metros acima do nível do mar, cujo estádio Hernando Siles foi um dos vetados pela Fifa. A Federação proibiu os jogos em locais acima de 2.750 metros de altitude sem uma "aclimatação necessária", mas não definiu o prazo que considera suficiente para este processo. A primeira visita que o presidente boliviano fará será ao presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol (CSF), Nicolás Leoz, para agradecer a decisão da entidade de incluir os estádios situados acima dessa altitude nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2010. Segundo o porta-voz, não se descarta outra visita ao presidente da Fifa, Joseph Blatter, como a que Evo fez no ano passado para pedir a anulação do primeiro veto contra os estádios localizados acima de 3 mil metros de altitude. O presidente boliviano disse esta semana que a decisão da Federação é um ato de discriminação contra a universalidade do futebol que excluirá a Bolívia da prática do esporte nos torneios internacionais. Evo afirmou ainda que vai apelar à ONU e a outros organismos internacionais de defesa dos direitos humanos se seu pedido não for atendido. Além de La Paz, estão situadas acima do novo teto estabelecido pela Fifa as cidades bolivianas de Oruro (3.702 metros), sede do San José, campeão do Clausura de 2007, e Potosí (3.976 metros), onde joga o Real Potosí, vencedor do Apertura.