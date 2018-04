Ewandro brinca sobre gol do São Paulo: 'Estou consagrando o Kardec'

O atacante Ewandro, revelação das categorias de base do São Paulo, teve uma boa atuação na vitória por 3 a 0 sobre o Linense e chamou atenção pela bela jogada que realizou no terceiro gol da equipe, ao fazer um lance individual e cruzar na medida para Alan Kardec marcar de peito. "Estou consagrando ele", brincou.

Ewandro vem aos poucos conquistando seu espaço no São Paulo. O garoto de 18 anos acaba de ser convocado para a seleção brasileira Sub-20, que disputará três jogos na Áustria por um torneio amistoso. E também vai tendo chances no time titular. No domingo, jogou os 90 minutos e pôde ajudar o time. "O Kardec sempre fala para mim que é para cruzar no segundo pau que ele vai aparecer. Está dando certo e estou conseguindo ajudar", disse.

Ele viu de perto a manifestação dos torcedores na porta do Morumbi, antes do jogo contra o Linense, mas espera que a torcida volte rapidamente a incentivar e apoiar. "É natural a torcida estar na bronca, por causa das derrotas nos clássico. Mas é importante que ela nos apoie, esperamos isso", concluiu o jogador, que ainda não sabe se viajará com a delegação para Buenos Aires.