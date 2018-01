Éwerthon custou US$ 3,4 milhões O ex-corintiano Éwerthon fez hoje seu primeiro treino como jogador do Borussia Dortmund. Ele assinou contrato por cinco anos. No Brasil, a diretoria corintiana divulgou que a negociação foi fechada por US$ 6 milhões e que usará parte desse dinheiro para contratar os reforços que o técnico Wanderley Luxemburgo vem implorando para receber. Mas na Alemanha a informação é diferente. Gerd Niebaum, presidente do Borussia, disse que seu clube comprou apenas 50% do passe do atacante e pagou US$ 3,4 milhões. "Se mais tarde quisermos, poderemos comprar a outra metade do passe." O certo é que agora o Corinthians receberá pouco mais da metade do valor que divulgou. Éwerthon deverá estrear no Borussia sábado, contra o St. Pauli, por causa das contusões de Otto Addo e Giuseppe Reina. Mas ele não poderá ser aproveitado pelo clube na primeira fase da Copa dos Campeões por não ter sido inscrito a tempo. Hoje, no encerramento da sétima rodada , foram disputadas duas partidas: Munique 1860 2, Wolfsburg 1; Borussia Moenchengladbach 2, St. Pauli 2.