Ewerthon é vendido ao Bétis Éwerthon é o novo reforço do Betis. O clube espanhol fechou a contratação que se arrastava há mais de um mês. O Corinthians deve receber US$ 5 milhões e o atacante pouco mais de US$ 1 milhão por ano. Éwerthon participou, ontem, do último treino no Parque São Jorge e até o final de semana deve embarcar para Sevilha para assinar o contrato. A negociação se arrastou porque o jogador, orientado pelo procurador Juan Figer, não queria fazer um contrato muito longo. Na primeira proposta, o Betis oferecia US$ 8 milhões por oito anos. Éwerthon ouviu Figer e não aceitou. Na segunda proposta, não teve jeito. O clube espanhol passou de US$ 8 milhões para US$ 9,5 milhões, também por oito temporadas. "Essa segunda proposta foi muito boa, financeiramente é ótima", disse o jogador. "Só que ainda faltam alguns detalhes e enquanto não estiver tudo acertado, não posso falar que sou jogador do Betis". Não foi fácil convencer o atacante de que a transferência seria vantajosa. Wanderley Luxemburgo teve uma conversa reservada com o atleta para resolver o assunto. "Disse a ele que o negócio representa a sua independência financeira. Daqui a cinco anos, vai receber o passe. Com 25 anos de idade, que jogador não gostaria de viver essa situação?" pergunta o técnico. Éwerthon aceitou o conselho do treinador. Conversou com o procurador Figer e resolveu ir embora para o futebol espanhol. "Com essa proposta, podemos fazer a independência financeira. Todo atleta tem de pensar no futuro. Repito, só vou falar que sou jogador do Betis depois de acertar alguns ítens que ainda não foram definidos". Os detalhes a que Éwerthon se refere são de moradia e prazo para a transferência. O jogador está pensando em levar sua família para morar em Sevilha. "Não quero revelar o que está faltando, são coisas que me interessam e prefiro não revelar. Meu procurador está cuidado e, no máximo, em dois dias acho que tudo será resolvido." A negociação, para os dirigentes do Corinthians, já está fechada. O clube deve receber US$ 5 milhões para liberar o atacante de 20 anos que foi forjado nas categorias de base no Parque São Jorge. "Não podemos dizer que o jogador já foi negociado. Da parte do Corinthians, tudo bem", comentou Antônio Roque Citadini, vice-presidente de Futebol. "Estamos na fase final da tansação. Restam alguns detalhes, questões menores". Wanderley Luxemburgo não conta mais com Éwerthon desde o jogo com o Bahia, domingo, em Salvador. "Dessa vez, parece, tudo foi acertado. Se ele não sair agora, vou cobrar dos dirigentes. Não quero ficar de iô-iô nessa história".