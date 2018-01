Ewerthon garante vitória do Dortmund O atacante brasileiro Ewerthon (ex-Corinthians) foi o autor de um dos dois gols da vitória do Borussia Dortmund por 2 a 1 sobre o Hertha Berlim, no complemento da rodada do Campeonato Alemão 2004/05, neste domingo. Os outros gols do jogo foram de Smolarek (Dortmund) e Friedrich (para o Hertha). A outra partida do dia foi Borussia Moenchengladbach 2 x 2 Bochum. Com este empate, as duas equipes continuam em posições inferiores na classificação: O Moenchengladbach é o 14.º, com 29 pontos, e o Bochum, na zona de rebaixamento, é o 16.º, com 23. Já o Dortmund é o nono, com 38, e o Hertha é o 5.º, com 44. Confira a classificação, os resultados e a próxima rodada do Campeonato Alemão 2004/05.