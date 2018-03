Ewerthon machuca joelho em treino Autor do gol que garantiu o título do Campeonato Alemão, temporada 2001/2002, ao Borussia Dortmund, o atacante Ewerthon, ex-Corinthians, machucou o joelho nesta segunda, em um jogo-treino contra o Sachsen Leipzig, e pode desfalcar sua equipe na estréia da Bundesliga, dia 9 de agosto, diante do Hertha Berlin. O jogador sofreu uma forte pancada na segunda etapa da partida e deixou o campo na maca. Autor de 10 gols na temporada passada, Ewerthon foi o segundo melhor goleador do Borussia, sendo superado apenas por Amoroso, que fez 18 e foi o artilheiro da Bundesliga, ao lado de Martin Max, do Munique 1860.