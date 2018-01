Ewerthon marca e Borussia é campeão Com um gol do brasileiro Ewerthon, ex-Corinthians, aos 29 minutos do segundo tempo, o Borussia Dortmund derrotou, neste sábado, o Werder Bremen, por 2 a 1, de virada, e conquistou o sexto título alemão de sua história. A equipe dos também brasileiros Evanílson, Amoroso e Dede terminou com 70 pontos, superando o Bayer Leverkusen (69) e o Bayern de Munique (68), que também venceram nesta 34ª e última rodada. O Bayer Leverkusen, que dominou grande parte do campeonato e tentava o primeiro título, derrotou o Hertha Berlin por 2 a 1, enquanto o Bayern de Munique, que buscava o tetracampeonato, superou o Hansa Rostock por 3 a 2. Na partida de Dortmund, Stalteri abriu o placar para o Werder Bremen, aos 17 minutos do primeiro tempo, enquanto Koller empatou, aos 42 da etapa inicial. O gol de Ewerthon veio após bonita jogada do ataque do Borussia, com destaque para o preciso passe de Dede. Demais resultados deste sábado: Borussia Moenchengladbach 2 x 4 Munique 1860, Schalke 1 x 2 Wolfsburg, St. Pauli 2 x 3 Nuremberg, Freiburg 4 x 3 Hamburgo, Energie Cottbus 2 x 3 Colonia e Stuttgart 4 x 3 Kaiserslautern.