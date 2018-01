Ewerthon marca na estréia no Borussia O atacante Ewerthon teve uma estréia animadora no Campeonato Alemão. Neste sábado, o ex-corintiano marcou um dos gols da vitória do Borussia Dortmund sobre o Saint Pauli por 2 a 1. Ewerthon abriu a contagem aos 12 minutos do primeiro tempo. O Borussia ampliou para 2 a 0 aos 33 minutos, com gol de Jan Koller. Na segunda etapa, o Saint Pauli descontou com um gol de Thomas Meggle, aos 31 minutos. Com essa vitória, o Borússia sobe para a segunda colocação no campeonato, ao lado do Bayern de Munique, com 16 pontos ganhos. A surpresa deste início de oitava rodada do Campeonato Alemão, no entanto, foi a derrota de 2 a 0 do Kaiserslautern para o pequeno Wolfsburg. Com essa derrota, o Kaiserslautern perdeu a chance de entrar para a história. O time vinha de sete vitórias consecutivas e ficou a uma vitória do recorde. Outro brasileiro a marcar neste sábado foi Marcelinho Paraíba. O atacante fez o segundo gol da vitória do Hertha Berlim sobre o Colonia por 3 a 0. A rodada teve ainda os seguintes resultados: o Hansa Rostock empatou com o Munique 1860 em 2 a 2. O Schalke 04 derrotou o Energie Cottbus por 2 a 0. O Werder Bremem venceu o Borussia Moenchegladbach por 1 a 0 e o Nuremberg empatou em 0 a 0 com o Hamburgo. A rodada será completada neste domingo com mais dois jogos: Bayern de Munique x Stuttgart e o Bayer Leverkusen x Freiburg.