Éwerthon marca na vitória do Borussia Com um gol do atacante brasileiro Éwerthon, o Borussia Dortmund ganhou do Bayer Leverkusen por 2 a 0. A vitória neste domingo deixou a equipe na segunda colocação do Campeonato Alemão, com 36 pontos, sete a menos que o líder Bayern de Munique, que só empatou com o Bielefeld no sábado. O resultado do outro jogo deste domingo pela 19ª rodada do Campeonato Alemão também favoreceu o Borussia Dortmund. Afinal, o Werder Bremen, que até então era o segundo colocado com 34 pontos, foi derrotado pelo Hamburgo por 1 a 0.