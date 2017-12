Éwerthon marca na vitória do Borussia O atacante brasileiro Éwerthon marcou neste domingo o gol da vitória do Borussia Dortmund sobre o Colônia, por 1 a 0, pela 21ª rodada do Campeonato Alemão. No outro jogo disputado no dia, o Eintracht Frankfurt derrotou o Hertha Berlim por 2 a 1.