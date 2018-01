Ewerthon pode ir para a Espanha O Parque São Jorge ficou agitado hoje com uma informação vinda da Espanha de que o atacante Ewherton, que está na Colômbia defendendo o Brasil na Copa América, intressa ao Betis. Mas o alto preço pedido pelo presidente Alberto Dualib (US$ 12 milhões) assustou os dirigentes do clube espanhol, que desembolsou US$ 20 milhões a mais para contratar Denílson três anos atrás.