Ewerthon pode render mais ao Corinthians O Borussia Dortmund deve enviar no início desta semana uma proposta ao Corinthians pelos 50% restantes dos direitos federativos do atacante Ewerthon, informou nesta segunda-feira o diário esportivo ?Kicker?. A intenção do clube alemão, terceiro colocado no campeonato nacional, é ficar definitivamente com o brasileiro de 21 anos. Para isso, está disposto a pagar mais 4 milhões de euros pelos gols do jogador. Em 2001, o clube paulista recebeu 3,6 milhões de euros pela transferência parcial do artilheiro com a opção de pagar a segunda metade antes do dia 15 de julho de 2003. O contrato de Ewerthon com o Borussia vai até 2005. Das 60 partidas que participou na Bundesliga, o atacante marcou 21 gols.