Ewerthon troca Borussia pelo Zaragoza Depois de quase quatro anos, no Borussia Dortmund, da Alemanha, o atacante brasileiro Ewerthon anunciou nesta sexta-feira sua transferência para o Zaragoza, da Espanha. O jogador, de 24 anos, assinou um contrato de cinco temporadas com o clube espanhol, onde jogará ao lado de seus compatriotas Sávio e Álvaro. O Borussia Dortmund não divulgou o valor da operação, mas a imprensa alemã estima o acordo em três milhões de euros. Ewerthon chegou ao Borussia em 2001 procedente do Corinthians, onde foi revelado. Seu compromisso com a equipe alemã ia até 30 de junho de 2006.