Ewerthon vai continuar no Corinthians O atacante Ewerthon vai continuar no Corinthians. Ele anunciou por volta das 13 horas que decidiu recusar também a segunda proposta feita pelo Betis, da Espanha, que lhe ofereceu um contrato por oito anos, além de US$ 8 milhões para o Corinthians. O jogador não diz abertamente quais são os motivos que o levaram a recusar a oferta, mas dá a entender que o principal é o longo período do contrato proposto pelos espanhóis. ?O fato de gostar de atuar no futebol brasileiro e da torcida do Corinthians, me fez pensar bastante na hora de decidir?. O jogador prometeu à diretoria do Corinthians que daria uma resposta oficial sobre o interesse do Betis, no máximo até amanhã. Entretanto, já nesta sexta, resolveu pela permanência no futebol brasileiro. Esta tarde ele vai conversar com o técnico Wanderley Luxemburgo, a fim de se colocar à disposição para voltar ao time, se possível no jogo deste domingo, contra a Ponte Preta, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.