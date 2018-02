Ex-agente de Acosta ameaça impedi-lo de jogar no Corinthians

A estréia de Acosta pelo Corinthians pode não ser no Campeonato Paulista. Isso porque o agente de jogadores Miguel Gareppe, que cuidava dos negócios do meia-atacante em Recife (PE), no Náutico, ameaça entrar na Justiça para que o time pernambucano receba uma multa de cerca de R$ 500 mil pela liberação do jogador. Veja também: Acosta diz que preferiu o Corinthians a São Paulo e Santos Vote: Mano Menezes vai dar certo no Corinthians? O problema existe porque o uruguaio estava emprestado ao time pernambucano pelo Cerrito, do Uruguai, até o dia 10 de dezembro. No contrato, havia uma cláusula que dava ao Náutico a prioridade na compra de Acosta até 10 de janeiro. Sem que o time alvirrubro fosse consultado, o meia-atacante foi negociado pelo Cerrito direto com o Corinthians, através do agente Juan Figer. Gareppe reclama da postura do jogador e do agente uruguaio. "Falei para o Figer que ele não precisava deste negócio, mas ele disse que representava o Cerrito. Mediante isso, não havia o que discutir. Mas a situação é séria. Se quiserem usar o atleta, vão ter de pagar ao Náutico. Vamos esperar um contato e se isso não acontecer, vamos tomar as medidas cabíveis", diz, em entrevista à rádio Jovem Pan. Acosta, em sua apresentação, disse que qualquer relacionamento dele com Gareppe é coisa do passado. "Ele me levou para o Náutico e só isso. Se eu fechei aqui, é porque ele não tem nada a ver comigo". O agente protesta. "Se ele [Acosta] entende assim, está errado. Estou muito surpreso com isso. Até hoje ninguém sabe qual o motivo de verdade do acidente dele, o Acosta é um jogador que tem problemas. Mas vamos resolver isso da forma justa para o Náutico". O Corinthians diz que não há nenhum problema no caso porque o jogador já não tinha mais contrato com o time pernambucano. Alberto Martin Acosta Martinez, que completará 31 anos no dia 31 de janeiro, assinou contrato com o time paulistano até o final de 2009.