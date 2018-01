Ex-árbitro assume presidência do XV O XV de Piracicaba confirmou nesta segunda-feira que o ex-árbitro e atual secretário de esportes de Piracicaba, João Paulo Araújo, vai mesmo assumir a presidência do clube. O Conselho Deliberativo oficializou a sua indicação. Além disso, o conselho oficializou a renúncia de Antônio Carlos Barbosa. O presidente do Sindicato dos Bancários de Piracicaba, José Antônio Fernandes Paiva, será o vice-presidente do clube. Nenhum membro da empresa Player Sports, antiga parceira do club e, esteve na reunião, que também não contou com a participação de torcedores, impedidos pela polícia de entrarem na reunião. Durante a assembléia, o advogado José Silvestre da Silva apresentou um mandato onde o diretor da Player, Josias Cardoso, era obrigado a devolver o livro ata do clube. Na última semana, o empresário levou o livro para garantir o pagamento de R$ 5,7 milhõe s que teria direito, referente ao valor investido pela empresa no clube durante a parceria. Como presidente, o primeiro ato de João Paulo deverá ser a montagem da equipe que disputará o Campeonato Brasileiro da Série B. Para isto, o clube irá contar com a parceria com a empresa Partner e o empresário Mauro Morishita, que deve anunciar ainda nesta semana o nome do novo técnico. Este treinador pode ser Paulo Comelli, que foi campeão da Série A3 do Campeonato Paulista pelo São Bento. Alguns reforços viriam do próprio time de Sorocaba, como o goleiro Fernando, o zagueiro Romildo, o volante Corrêa, o lateral Lima e o meia Lúcio. Ou tros jogadores viriam do futebol paranaense, de clubes como o Iraty e a Portuguesa de Londrina. O XV de Piracicaba estréia na Série B no dia 8 de agosto contra o Malutrom-PR.