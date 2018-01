Ex-árbitro Collina é furtado no centro de Berlim O ex-árbitro italiano Pierluigi Collina e sua esposa foram furtados neste domingo no centro de Berlim. O ladrão, um homem de 57 anos que mais tarde foi detido pela polícia alemã numa estação de metrô, roubou-lhes dinheiro em espécie e cartões de crédito, quando o casal caminhava pelas ruas da cidade. Collina, de 44 anos, está em Berlim para acompanhar a final da Copa do Mundo entre Itália e França. Em 2002, ele estava em campo, trabalhando na decisão entre Brasil e Alemanha no Mundial da Coréia do Sul e no Japão.