Ex-árbitro colombiano admite fraude O escândalo de manipulação de resultados dos jogos de futebol, que abalou recentemente o Campeonato Brasileiro, chega agora à Colômbia. O ex-árbitro colombiano John Fernando Mosquera admitiu nesta terça-feira que, para ganhar uma aposta, ofereceu dinheiro ao árbitro Eder Vergara para fraudar um jogo, mas ele não aceitou. Mosquera disse ter oferecido 6,5 mil dólares para Vergara manipular o resultado do jogo entre América de Cali e Deportivo Cali, no último domingo, pelo Campeonato Colombiano. Mas o árbitro recusou a oferta e denunciou o caso. O ex-árbitro também garantiu que não trabalha para nenhum clube. E sim, para um apostador, que ele não quis revelar o nome. ?Foi uma aposta. Ofereci o dinheiro a Vergara porque iria ganhar uma comissão com isso?, revelou Mosquera. Agora, a Comissão Arbitral da Federação Colombiana de Futebol irá se reunir para avaliar o caso, que deve virar uma investigação criminal. No Brasil, flagrados em gravações telefônicas autorizadas pela Justiça, os árbitros Paulo José Danelon e Edílson Pereira de Carvalho manipularam resultados para favorecer uma quadrilha de apostadores. Os dois confessaram participação e foram banidos do futebol, além de estarem respondendo judicialmente pelo crime.