Ex-árbitro morre durante partida O ex-árbitro paraguaio José Rodas, de 49 anos, morreu nesta terça-feira após sofrer um ataque cardíaco quando dirigia uma partida amistosa entre as equipes do Guarani e do Olímpia, o campeão da edição 2002 da Copa Libertadores da América. Rodas, que encerrou a carreira no ano passado, foi convidado para dirigir as partidas entre as equipes "A" e "B" dos dois clubes, no estádio Para Uno, do Olímpia. Aos 15 minutos do segundo tempo da partida preliminar - quando o jogo estava empatado por 1 a 1 - o árbitro se sentiu mal e caiu no gramado. Foi atendido por médicos dos clubes e levado para um pronto socorro, onde chegou morto. A partida de fundo foi transferida para esta quarta-feira.