Ex-artilheiros, Elber e Amoroso analisam a final da Copa dos Campeões

SÃO PAULO - Quando a bola rolar em Wembley na tarde deste sábado, a expectativa de gols na final da Copa dos Campeões recairá sobretudo sobre Robert Lewandowski, autor de dez gols na competição, e Thomas Müller, que já sacudiu as redes adversárias oito vezes. Será difícil, mas os dois ainda podem desbancar Cristiano Ronaldo na artilharia do torneio - o português marcou 12 gols pelo Real Madrid.

A esperança que recai sobre os dois jogadores de Borussia Dortmund e Bayern de Munique, num passado não muito distante, coube a dois brasileiros. Elber atuou em 231 jogos pelo clube de Munique entre 1997 e 2003, sendo vice-artilheiro na campanha do título europeu da temporada 2000-01. Já Amoroso participou de 74 jogos com a camisa do Borussia, e foi o goleador do Campeonato Alemão na temporada 2000-01, quando o time conquistou o título.

Elber considera a equipe atual do Bayern melhor do que aquela que se consagrou na Copa dos Campeões em 2001. "É um time muito bem montado, com grandes jogadores, muito bem estruturado e que ganhou o Campeonato Alemão com quase 20 pontos de vantagem sobre o segundo", destaca. Assim como naquela conquista, o ex-atacante considera a força do conjunto sua principal arma, mas crê que o plantel atual possui jogadores mais decisivos. "Em 2001 nós também tínhamos uma equipe boa, mas hoje eles têm um Ribery, um Robben, que conseguem definir um jogo. Claro que eles precisam da ajuda dos outros, mas são jogadores imprescindíveis."

Amoroso, por sua vez, admite que não considerava o ex-clube como um dos favoritos para a atual edição da Copa dos Campeões, mas passou a crer no time a partir dos playoffs. "O Borussia tem a força da sua torcida, a determinação e o profissionalismo do alemão, e acabou entrando numa fase de mata-mata em que algumas partidas acabaram lhe favorecendo, como naquele jogo contra o Málaga, em que fizeram dois gols em dois minutos."

O ex-jogador considera o conjunto como a principal arma da equipe. "É um time sem estrelas, todo mundo corre para todo mundo". Companheiro do goleiro Weidenfeller e do capitão Sebastian Kehl em 2003, Amoroso aponta o artilheiro Lewandowski e o meia Gündogan como os jogadores que podem fazer a diferença para o Borussia na decisão de Wembley.

Apesar de lembrar as duas grandes atuações diante do Barcelona (4 a 0 no jogo de ida e 3 a 0 no confronto de volta, válido pelas semifinais), Elber acredita que a final deste sábado será parelha. "Nos dois últimos anos o Dortmund foi o campeão alemão, não dando chances para o Bayern, e é uma equipe que sabe como o adversário atua, que sabe marcar muito bem o Ribery, o Robben, então não vai ser nada fácil". Mesmo assim, aposta no time de Munique para levar a taça. "Por ter perdido duas vezes (nas finais de 2009-10 e 2011-12) eles sabem exatamente o que é preciso fazer, e talvez a experiência possa fazer a diferença."

Amoroso também aponta o Bayern como favorito, principalmente em função da qualidade do elenco, que, em sua avaliação, tem melhores peças de reposição que o Dortmund. Mesmo assim, acha que o Borussia pode chegar ao título. "É um time de vontade, de garra, de velocidade, com um treinador muito esperto, um treinador moderno, que joga para a frente. A gente coloca todo o favoritismo no Bayern, mas na minha opinião o Borussia tem time para poder surpreender e fazer história."