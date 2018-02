Ex-atacante do Boca preso por tráfico Descoberto nas categorias de base do Boca Juniors e ativo atacante do time argentino entre os anos de 1989 e 1991, Claudio Rodríguez foi condenando nesta sexta-feira pela Justiça a quatro anos e cinco meses de prisão por tráfico de cocaína. ?La Rata? Rodríguez, como é conhecido, tem hoje 35 anos e recebeu a sentença em júri, na cidade de Salta. O processo teve início em 2003, quando o ex-jogador foi detido em um ônibus com um pasta que continha três quilos da droga.