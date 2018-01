Ex-atleta pego com 148kg de maconha A polícia da Jamaica anunciou na manhã desta sexta-feira a prisão do ex- jogador Allan ?Skill?Cole - uma das maiores estrelas da história do futebol jamaicano - por porte ilegal de maconha. Segundo a polícia, Cole, de 51 anos, foi preso em sua casa com 148 quilos da droga, cujo valor no mercado pode atingir até US$ 20 mil. Os policiais suspeitam que a maconha estava sendo estocada para venda no exterior. Com 15 anos, Cole foi o jogador mais jovem a ser convocado para a seleção nacional. Como técnico ele dirigiu a seleção da Etiópia e várias equipes jamaicanas.