Ex-atletas do Vasco entram na Justiça Os ex-jogadores do Vasco, Viola, Jamir e Patrício, entraram na Justiça trabalhista contra o clube. Eles cobram o pagamento de salários atrasados, direitos de imagem, 13° e Fundo da Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). O caso mais grave é o de Viola. A dívida vascaína com o atleta gira em torno de R$ 2,4 milhões. Já o volante Marcelinho Paulista negou que tenha sido procurado pela diretoria do Vasco. "Não houve contato, mas me sinto feliz com essa possibilidade. Aguardo se eles tiverem interesse." Ele disse que seria uma honra atuar na equipe vascaína.