Ex-auxiliar de Bianchi vira nome forte para assumir o Boca

O ex auxiliar técnico do treinador Carlos Bianchi, Carlos Ischia, é o mais novo nome forte para assumir o posto de comandante do Boca Juniors, segundo informou, neste sábado, o presidente do clube, Pedro Pompilio. "Vamos oferecer o cargo a Ischia porque gostamos muito de sua forma de trabalhar", afirmou Pompilio, que demitiu Miguel Angel Russo após a derrota da equipe argentina por 4 a 2 para o Milan na final do Mundial de Clubes da Fifa, na semana passada. O nome de Ischia ganhou força em La Bombonera após a recusa de Bianchi para o cargo de técnico do Boca. O ex-treinador do clube levou a equipe ao tricampeonato da Taça Libertadores (2000, 2001 e 2003) e ao bi mundial (2000 e 2003). "Ischia é a pessoa ideal para levar adiante nosso projeto. Lembramos do grande trabalho que fez ao lado de Bianchi. Irei me reunir com ele neste final de semana e espero que possamos apresentá-lo nesta quarta-feira", concluiu Pompilio.