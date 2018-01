Ex-boleiros resistem dar adeus à fama Os funcionários do Flamengo já estão avisados. Não é para questionar se surgir um homem forte de cabelos tingidos, pulseiras e colares pedindo uniforme e chuteiras para treinar. Aos 48 anos, o ex-atacante Nunes campeão do mundo com o clube carioca em 1981, só consegue diminuir a angústia que o persegue desde 1992, quando encerrou sua carreira, correndo e chutando bolas na Gávea. ?Por mim, não teria parado nunca. A vida fica muito triste depois que tudo passa. Sinto falta de ser reconhecido, de dar autógrafos, de viajar o mundo com os times. Até da concentração tenho saudade. Faço questão de manter a minha forma, porque nunca se sabe, né??, brinca, melancólico, o ex-atacante, com os poucos repórteres que lhe dão atenção em suas imprevistas visitas ao clube. Leia mais no Jornal da Tarde