Marcelo Mattos é apresentado no Vasco e festeja volta ao Rio

Marcelo Mattos foi oficialmente apresentado, na tarde desta sexta-feira, como novo reforço do Vasco para a temporada de 2016. Ex-Botafogo, o volante teve curta passagem pelo Vitória no ano passado e agora festejou o fato de poder atuar por outro gigante do futebol do Rio.

"Estou muito feliz com a oportunidade de vestir a camisa de um grande clube, de voltar ao futebol carioca. Vou fazer de tudo para em 2016 dar muitas alegrias aos torcedores do Vasco", afirmou o jogador, em Pinheiral (RJ), onde a equipe realiza pré-temporada.

Mattos é o segundo reforço anunciado pelo Vasco para este ano - o outro foi o lateral-direito Yago Pikachu. Com 31 anos de idade, o volante traz na bagagem uma passagem de sucesso pelo Corinthians, assim como atuou no exterior no Japão e na Grécia. Assim, espera fazer de sua experiência um trunfo para o time comandado pelo técnico Jorginho.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Os jogadores jovens precisam do apoio dos mais experientes dentro de campo, isso ajuda no crescimento deles. Os mais velhos precisam estar preparados sempre, pois é bastante corrido. O nosso treinador pede velocidade e a equipe vai jogar assim. Eu acho muito boa essa mistura. O nosso estilo de jogo é bastante corrido. Nosso treinador pede bastante velocidade", ressaltou.

Integrado ao elenco vascaíno, Marcelo Mattos voltará ao gramado na manhã deste sábado, quando a equipe fará novo treinamento em sua pré-temporada.