Ex-botafoguense marca e Udinese bate a Inter na Copa da Itália

ÚDINE - Assim como na anterior, a temporada da Internazionale não tem sido nada boa para seus torcedores. Depois de amargar uma nona colocação no último Campeonato Italiano e nem se classificar para alguma competição europeia, o clube de Milão mudou de técnico - chegou Walter Mazzari, vindo de bom trabalho no Napoli -, mas as coisas continuam ruim. Em sexto lugar no atual torneio nacional, o time foi eliminado nas oitavas de final da Copa da Itália com a derrota para a Udinese por 1 a 0, nesta quinta-feira, em Údine.

O gol da classificação da Udinese, que fez a sua estreia na competição - os oito primeiros colocados da última edição do Campeonato Italiano entram direto na fase de oitavas de final -, foi marcado pelo meia Maicosuel, ex-Botafogo e pretendido pelo Corinthians, aos 32 minutos do primeiro tempo.

A Udinese ainda não sabe quem será o seu adversário nas quartas de final. Ele será definido na próxima quarta no confronto entre Milan e Spezia, da segunda divisão, no estádio San Siro, em Milão. O time de Údine torce por uma surpresa do Spezia para poder jogar a próxima fase da Copa da Itália em seu estádio. Caso contrário, o jogo marcado para o próximo dia 22 será em Milão.