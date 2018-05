Ex-campeões, Olímpia e Peñarol tentam renascer na competição

Apesar da forte disputa nos últimos anos entre argentinos e brasileiros pelo topo da Libertadores, Peñarol e Olimpia já foram temidos na competição. E agora tentam ressurgir na América. Uruguaios, donos de cinco taças, e paraguaios, que já conquistaram o torneio três vezes, aparecem como principais forças em seus grupos e prometem não decepcionar suas apaixonadas e vibrantes torcidas.

O Peñarol (ergueu a taça em 1960, 61, 66, 82 e 87) está na chave 4, ao lado do Huracán, que quase não passa da primeira fase, do Sporting Cristal e do Atlético Nacional, que representa a maior ameaça.

Depois de fazer temporadas pífias, o Peñarol vem forte nesta edição, com reforços de pesos como Forlán, Guilhermo Rodríguez (ex-Torino), Martín Luque (ex-Inter), Marcelo Zalayeta (ex-Juventus) e o meia Maxi Rodriguez (ex-Grêmio). E time que merece atenção.

O Olimpia deu a volta olímpica em 1979, 90 e 2002, foi vice em 2013, e renovou suas esperanças com o 40º título paraguaio no fim do ano. Depois de viver um inferno astral enorme com a falta de títulos, agora, no Grupo 7 com Emelec, Táchira e Pumas, acredita que pode escrever nova história vitoriosa.