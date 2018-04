Ex-capitão Alessandro é o novo coordenador técnico do Corinthians

SÃO PAULO - O ex-jogador Alessandro é o novo coordenador técnico do Corinthians. O anúncio foi feito no início da tarde desta quinta-feira por Roberto de Andrade, que também comunicou sua saída do cargo de diretor de futebol. Alessandro, que se aposentou no final do ano passado, terá a função de aproximar o departamentos da base do profissional. Na prática, sua missão será garimpar talentos nas categorias de base e indicá-los à comissão técnica.

"É uma função nova, diferente, até há pouco tempo estava como atleta, é uma nova fase, uma nova trajetória, quero ajudar o clube e intermediar a base com o profissional", disse Alessandro.

Ele foi sincero e disse que ainda é cedo para dizer quais serão suas primeiras medidas no departamento da base. Mas Alessandro afirmou que o objetivo é unir a conquista de títulos nas divisões amadoras, o que o clube já faz, com a revelação de talentos, o que tem sido um problema.

"Por enquanto é muito vago eu dizer o que precisa fazer. Estou feliz com a oportunidade, o que vou passar para o torcedor é que vou fazer o máximo pelo clube, a gente espera fazer um excelente trabalho."

Roberto de Andrade explicou um pouco a nova função de Alessandro. "A gente tem uma dificuldade grande no Corinthians de fazer uma ligação entre o futebol profissional e o amador, os jogadores se destacam, mas não havia um critério técnico bem definido, e este trabalho agora será feito pelo Alessandro."