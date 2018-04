Ex-capitão da seleção inglesa, Ray Wilkins morre aos 61 anos

O futebol inglês perdeu nesta quarta-feira um dos seus grandes nomes na década de 1980. O meio-campista Ray Wilkins, que foi capitão da seleção nacional e atuou em alguns dos principais times do futebol europeu, como Manchester United, Chelsea e Milan, morreu nesta quarta-feira aos 61 anos. O St. George's Hospital confirmou o falecimento de Wilkins em um comunicado divulgado em nome da família do ex-jogador.

Wilkins disputou 84 jogos pela seleção da Inglaterra, sendo o capitão da equipe em dez oportunidades. Também foi convocado para as edições de 1982 e 1986 da Copa do Mundo, além da Eurocopa de 1980. Ele também atuou por Rangers e Queens Park Rangers, além de outros times, em uma carreira que se encerrou em 1997.

Após deixar os gramados, Wilkins passou a trabalhar em comissões técnicas. Ele foi treinador do Queens Park Rangers, do Fulham e também da seleção da Jordânia. Além disso, foi assistente em vários times, sendo o mais notável o Chelsea entre 2008 e 2010.

Um dos momentos mais lembrados da carreira de Wilkins foi em 1986, quando ele se tornou o primeiro jogador inglês a ser expulso na história da Copa do Mundo, o que ocorreu após ele arremessar a bola - e acertá-la - na direção do árbitro do duelo com a seleção de Marrocos pela fase de grupos do torneio no México. Já por clubes, foi campeão da Copa da Inglaterra em 1983 pelo Manchester United e do Campeonato Escocês em 1989 pelo Rangers.