Ex-capitão do Peñarol perderá reencontro com o Palmeiras na arena

Uma suspensão imposta pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) vai adiar o encontro entre Nahitán Nández e Palmeiras. O meia do Boca Juniors não jogará o confronto entre as duas equipes, pela Copa Libertadores, nesta quarta-feira, por ter de cumprir suspensão. O uruguaio estava no Peñarol ano passado e terá de ficar fora por ter envolvido em uma briga generalizada no ano passado.

Em abril de 2017, o Palmeiras bateu o Peñarol por 3 a 2 em Montevidéu e após o apito final, houve uma confusão no gramado. O incidente ficou marcado pelo soco de Felipe Melo em um jogador adversário e rendeu punições ao atleta palmeirense e também a Nández. O então capitão do Peñarol, foi suspenso por cinco partidas. A última delas é nesta quarta.

O Boca tentou reduzir a punição do meia e usou como base o que se passou com Felipe Melo. O palmeirense chegou a receber a sanção de seis jogos, reduzida posteriormente para três. Apesar do revés do clube argentino nos bastidores, na próxima rodada Nández estará liberado para jogar. Curiosamente, o compromisso será diante do próprio Palmeiras, em La Bombonera.