Ex-Chelsea, Malouda se junta a Roberto Carlos em time indiano

O ex-meia-atacante do Chelsea Florent Malouda vai se juntar ao brasileiro Roberto Carlos no Delhi Dynamos para a segunda temporada da Superliga indiana, anunciou o clube neste domingo. O jogador de 35 anos, que atuou na seleção da França, estava no Metz.

"Estou extremamente animado em unir forças com Roberto Carlos", disse o ex-jogador do Lyon em um comunicado do clube. "A India tem grande talento no futebol e uma liga como a ISL trará certa quantidade de interesse e vai ajudar a desenvolver o futebol indiano. Espero dar meu melhor para a liga e fazer os fãs do Delhi orgulhosos."

"Malouda é um jogador clássico e tem anos de experiência em nível mundial", declarou Roberto Carlos, campeão mundial com a seleção brasileira em 2002, que é jogador e treinador do Délhi. "Tenho certeza que tanto os jogadores indianos como os internacionais aprenderão muito com ele. A presença dele não apenas vai fortalecer o time, mas também criar grandes alegrias aos fãs da ISL", avaliou o lateral.

A segunda temporada da liga indiana terá oito equipes e começa em 3 de outubro. A ISL teve um grande começo no ano passado com o brasileiro Zico encabeçando a lista dos treinadores e dos jogadores renomados, como a dupla italiana Alessandro Del Piero e Marco Materazzi e o francês Nicholas Anelka.