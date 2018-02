Ex-City e Arsenal, lateral Sagna é anunciado como reforço do lanterna do Italiano

A janela para transferências no futebol europeu fechou na última quarta-feira, mas isso não impediu que o Benevento fosse ao mercado neste sábado para se reforçar. Lanterna do Campeonato Italiano, o clube anunciou a contratação do experiente lateral-direito Bacary Sagna, de 34 anos.

De acordo com comunicado divulgado pela diretoria, o francês Sagna assinou contrato apenas até o fim desta temporada, em junho, com opção de renovação automática por mais um ano.

O acerto com o Benevento só foi possível porque Sagna estava sem clube. O lateral viu seu contrato com o City terminar no fim da temporada passada, em junho de 2017, e foi avisado por Pep Guardiola de que não estava nos planos. De lá para cá, estava apenas treinando, à espera de oportunidades.

Agora, ele vai defender a quarta camisa de sua carreira. Revelado pelo Auxerre, Sagna chegou ao Arsenal em 2007 e se transferiu para o City sete anos mais tarde. No Benevento, terá tarefa bastante complicada. Afinal, o time é o último colocado no Italiano, com apenas sete pontos em 22 jogos, já a 12 do Crotone, primeiro time fora da zona de rebaixamento.