Ex-corintiano Cléber é expulso e Hamburgo cai para o Hertha Berlin O Hamburgo deu mais uma prova nesta sexta-feira de que deve lutar contra o rebaixamento do Campeonato Alemão até as últimas rodadas. Diante do Hertha Berlin, em casa, a equipe empatava até a reta final do segundo tempo, quando o zagueiro Cléber, ex-Corinthians, foi expulso. Não demorou para que o adversário marcasse e garantisse a vitória por 1 a 0 na abertura da 26.ª rodada.