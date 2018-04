Ex-corintiano Cristian perde pênalti, mas Fenerbahçe derrota Benfica

ISTAMBUL - Apoiado por sua fanática torcida, o Fenerbahçe conseguiu aproveitar o fato de jogar em casa e abriu vantagem nas semifinais da Liga Europa. Depois de muito pressionar, o time turco derrotou o Benfica por 1 a 0, nesta quinta-feira, em Istambul. Agora, precisa do empate no jogo de volta, na próxima quinta, em Lisboa, para ir à final da competição.

Antes de chegar ao gol da vitória, o Fenerbahçe mandou três bolas na trave do adversário. A primeira delas foi logo aos 18 minutos, quando a cabeçada do atacante senegalês Sow explodiu no travessão. Ainda no primeiro tempo, o time turco teve a melhor chance: pênalti já nos acréscimos. Mas o volante brasileiro Cristian chutou na trave e desperdiçou a cobrança.

Logo após o pênalti perdido, o árbitro apitou o final do primeiro tempo. E Cristian foi para os vestiários chorando bastante pelo erro cometido na cobrança, sendo consolado pelos companheiros enquanto andava pelo gramado. Na segunda etapa, porém, o Fenerbahçe continuou a pressão até conseguir o gol da importante vitória na Liga Europa.

Mas, antes de abrir o placar, o time turco ainda mandou mais uma bola na trave. Foi aos seis minutos, quando o atacante holandês Kuyt chutou cruzado e quase fez. O gol da vitória, no entanto, saiu aos 26. Após cobrança de escanteio de Cristian, Melgarejo tentou afastar e errou feio. A bola sobrou para Korkmaz cabecear e fazer 1 a 0 para o Fenerbahçe.

No lance decisivo, Jardel ainda deu um chutão para evitar o gol do adversário, mas a bola já tinha cruzado a linha e o lance foi validado pela arbitragem. Aliviado pela vantagem no placar, Cristian chorou mais uma vez. Depois disso, o Benfica bem que tentou buscar o empate, mas o Fenerbahçe segurou o resultado e saiu na frente nas semifinais.