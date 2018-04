Ex-corintiano Felipe marca contra e Porto perde em amistoso para o PSV

O PSV Eindhoven venceu o Porto por 3 a 0, nesta quinta-feira, em amistoso realizado no estádio Gelredome, em Arnhem, na Holanda. A partida ficou marcada pelo gol contra do zagueiro brasileiro Felipe, recentemente contratado pelo time português junto ao Corinthians. Davy Propper e Adam Maher fizeram os outros gols.

Também nesta quinta-feira, Celta e La Coruña disputaram pela primeira vez o clássico da Galícia fora da Espanha. O jogo faz parte do torneio amistoso de pré-temporada, que também conta com Peñarol e Nacional, anfitriões da disputa. E no encontro espanhol no estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, quem levou a melhor foi o Celta, que venceu por 2 a 0 com gols de Aspas e Radoja.

Em outros amistosos do dia, destaque para as goleadas do Torino por 11 a 0 sobre o Casatese Rogoredo e do Sassuolo por 8 a 0 sobre o Castelvetro. O Atalanta derrotou o Giana Ermínio por 1 a 0 e o West Bromwich bateu o Vetesse por 2 a 1.