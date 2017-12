Ex-corintiano marca na vitória do Arsenal O Arsenal manteve a liderança do Campeonato Inglês neste sábado, agora com 64 pontos, ao vencer o Chelsea por 2 a 1 no clássico londrinense. Um dos gols foi marcado pelo ex-corintiano Edu. O outro foi do francês Patrick Vieira. Eidur Gudjonshen marcou para o Chelsea. No outro jogo antecipado da 26ª rodada, o Manchester United, jogando em casa, empatou em 1 a 1 com o Leeds United. Os gols foram de Paul Scholes (Manchester) e Alan Smith.