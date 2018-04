Ex-corintiano Mendoza dá vitória ao Amiens e aumenta drama do Lille no Francês

Com um gol do ex-atacante do Corinthians Stiven Mendoza, o Amiens venceu o Lille por 1 a 0, neste domingo, fora de casa, e aumentou o drama do seu adversário na luta contra o rebaixamento no Campeonato Francês. Para completar, ganhou fôlego para se livrar do descenso ao alcançar os 34 pontos e assumir a 15ª posição.

+ Confira a tabela de classificação do Campeonato Francês

+ Com dois de Cavani, PSG vence Monaco e leva título da Copa da Liga Francesa

Com o resultado ruim amargado em seus domínios, o time que contou com os meio-campistas Thiago Maia e Thiago Mendes como titulares e depois teve a entrada do também brasileiro Luiz Araújo no decorrer do confronto estacionou nos 28 pontos e na penúltima posição da tabela - está à frente apenas do lanterna Metz, com 22.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Com passagem apagada pelo Corinthians, com o qual marcou apenas três gols em 31 jogos disputados, o colombiano Mendoza balançou as redes aos 8 minutos da etapa final para garantir o triunfo do pequeno Amiens neste domingo.

O único consolo do Lille após a derrota foi o fato de que Toulouse e Troyes, rivais diretos na luta contra o rebaixamento, também foram derrotados em outras partidas do dia. Na 17ª posição, logo acima da zona de rebaixamento, o Toulouse foi batido por 2 a 0 pelo Lyon, em casa, e segue com 30 pontos.

Já o Lyon foi aos 60 pontos na quarta posição, encabeçando a zona de classificação à Liga Europa, que é fechada pelo Montpellier, quinto colocado, com 45 pontos, ao superar o Caen por 3 a 1, fora de casa.

O Troyes, por sua vez, caiu pelo mesmo placar de 2 a 0 diante do Nice e continua abrindo a área de descenso da tabela, com 29 pontos.

MALCOM MARCA E PERDE

Em outra partida realizada neste domingo, um outro ex-atacante corintiano, Malcom, perdeu um pênalti, mas marcou o gol de honra do Bordeaux na derrota por 2 a 1 para o Guingamp, fora de casa, onde o seu time estacionou nos 37 pontos e terminou o dia no 12º lugar. O Guingamp foi aos 38 pontos, ultrapassou o rival e é o 10º.