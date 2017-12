Ex-corintianos são as armas do Juventus O técnico Roberto Brida espera que o Juventus volte a confirmar a fama de "Moleque Travesso", apelido que ganhou por sempre complicar a via dos times grandes. Para surpreender o Corinthians, nesta quarta-feira à noite (20h30) no Pacaembu, o treinador contará com quatro jogadores que já atuaram ou foram revelados pelo time do Parque São Jorge: o zagueiro Fábio Luís, o volante Serginho e os meias Gobatto e Luciano Bebê, que agora é chamado de Luciano Lima. Dos quatro, Fábio Luís e Serginho já estão confirmados entre os titulares. "Enfrentar o Corinthians é uma motivação a mais para qualquer jogador. Com certeza eles virão com tudo para nos acuar, intimidar. E aí não poderemos aceitar passivamente o jogo que vão impor", disse Serginho, que afirmou ter jogado com Gil, Pingo, Marquinhos, Rubinho, Coelho, Fininho, entre outros nos tempos de Parque São Jorge. Luciano ainda disputa uma vaga com Lisandro. Com exceção desta dúvida, o restante do time será o mesmo que derrotou o União Barbarense, por 2 a 1. As esperanças de gols estão depositadas no jovem atacante Wellington Paulista, 20 anos, artilheiro do time com dois gols. Ele sabe que um gol contra o Corinthians pode ganhar projeção nacional. "Nós treinamos muito e aguardamos a chegada do campeonato para podermos mostrar o nosso futebol", comentou. Para Roberto Brida, o importante é somar pontos "porque estamos num grupo equilibrado". Tanto que nas suas contas, um empate vai levar o time da sexta para a quarta colocação, então com sete pontos. Além disso, manterá o time na frente do próprio Corinthians, que só tem cinco pontos em cinco jogos.