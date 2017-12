Ex-craques farão jogo beneficente Diversos ex-craques do futebol brasileiro estarão presentes neste sábado, no estádio Palestra Itália, às 10h, no jogo beneficente organizado pela Força Sindical para ajudar entidades assistenciais. Entre os ex-jogadores confirmaram presença Luis Pereira, Alfredo Mostarda, João Paulo, Edu Bala, Edmar, Éder Aleixo, Edu Jonas, Zenon, Ataliba, Vladimir, Serginho Chulapa, Marinho Chagas, Paulo Isidoro, Adílio, Careca, Andrade, Gilberto Costa, Mauro, Luizinho, Rosemiro, Serginho e Luizinho. O ingresso para ver o jogo é 1 kg de alimento ou um brinquedo por pessoa. Todos os alimentos e brinquedos serão doados a entidades assistenciais pelo Centro de Atendimento Biopsicossocial Meu Guri, núcleo de assistência a crianças em situação de risco da Força Sindical.