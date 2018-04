Ex-dirigente da Juventus é condenado à prisão na Itália O ex-diretor executivo da Juventus Luciano Moggi foi condenado nesta terça-feira a cinco anos e quadro meses de prisão por ter sido o principal chefe de um esquema de manipulação de jogos que veio a tona em 2006. Moggi foi julgado junto com 23 outros dirigentes do futebol italiano em Nápoles, no sul da Itália. Destes, 16 foram condenados à prisão.